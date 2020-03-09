В Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец

В Житомирской области в результате ДТП на трассе "Житомир – Черновцы" погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, два легковых автомобиля столкнулись около 4:15 часов 9 марта в пгт Любари.

"Произошло лобовое столкновение автомобилей "Дэо Ланос" и "БМВ-523". По предварительной информации, 23-летний водитель последнего не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В результате от полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка "Дэо Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в "Део Ланос". – сообщают правоохранители.

Полиция установила, что пассажирка "Дэо Ланос", 1985 года рождения, является гражданкой Украины, в то время как погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, - гражданка Италии. Женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в столице вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области.

Уточняется, что в больнице остается пассажир "БМВ-523", житель села Громады Любарского района, 1994 года рождения.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Любарского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. По факту было начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление личностей погибших людей из автомобиля "Део Ланос".