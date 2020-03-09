В Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

В Нидерландах в судебном комплексе Схипхола начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Как передает из зала суда собственный корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", никого из обвиняемых в зале суда нет. Как известно, это три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) открыл заседание. Процесс с ним будут вести судьи Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). Также рядом с ними сидят и запасные судьи, которые были назначены, учитывая продолжительность рассмотрение этого дела.

"Публичные слушания окружного суда Гааги в деле МН17 открыты… Сбитие МН17 17 июля 2024 стало причиной, почему это дело слушается. Как последствия этой катастрофы 289 мужчин, женщин и детей умерли трагической смертью, последствия этого были огромны, и суд будет иметь дело с этими последствиями", - начал судья рассмотрение дела.

По словам Стэйнхауса, три основных судьи являются теми, кто будет рассматривать это дела и принимать по нему решение. "Два других судьи будут присутствовать все время, но не будут говорить до тех пор, пока они не будут заменять другого судью. Они также не будут принимать участие в принятии решения", - детализировал он.

Кроме того, по словам Стэйнхауса, в зале присутствуют судебные клерки, которые будут вести записи того, что будет происходить в суде. Также присутствуют представители прокуратуры, девять адвокатов, которые представляют родных погибших и у которых есть право обратиться к суду.

Далее он в деталях рассказал о процедуре слушаний. В частности, каждый день слушания начнутся в 10.00 и будут продолжаться до 17.00 с двумя перерывали, и будут транслироваться по интернету, в пресс-центре и специально организованном месте для родственников и близких жертв. "Если слушания будут прерваны, будет объявлено, когда они начнутся. Когда слушания будут прерваны, видео тоже будет прервано", - сообщил судья. Кроме того, родственники и обвиняемые не будут показаны на экране.

Судья подчеркнул, что в первой фазе суда буду рассмотрены такие вопросы: кто будет представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. По его словам, дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

В зале присутствуют родные и близкие погибших, на публичной трибуне также находится делегация из Украины, в состав которой вошел и заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.