Более пятисот случаев коронавируса зарегистрировано в США

В США зарегистрировано уже больше полтысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах зарегистрировано 512 случаев заболевания новым коронавирусом, передаёт телеканал.

Согласно данным CDC, в статистке учитывается 49 заболевших, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизного лайнера "Diamond Princess" (46 случаев). 21 случай зарегистрирован на лайнере "Grand Princess"

Как сообщает телеканал, всего в США насчитывается 442 случая заболевания в 33 штатах и округе Колумбия, где находится американская столица Вашингтон.

Отмечается, что уже восемь штатов объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Местные власти подтверждают не менее 21 смертельного случая в трёх американских штатах (18 в Вашингтоне, 2 во Флориде и 1 в Калифорнии), которые ранее объявили о введении чрезвычайного положения, сообщает CNN.

Вслед за ними о введении режима ЧС обьявили штаты Кентукки, Нью-Йорк, Мэриленд, Юта и Орегон.

В штате Вашингтон зарегистрировано наибольшее количество заболевших - по состоянию на утро 8 марта сообщается о 115 случаях. За ним идёт штат Нью-Йорк - 105 случаев.