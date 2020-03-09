Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Российские оккупанты с противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В частности, пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытно – из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.