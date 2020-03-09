События

03:32 09.03.2020

В Днепре спасатели достали кота из 6-метровго колодца

1 мин читать

В Днепре спасатели достали с помощью веревки кота, который упал в 6-метровый колодец, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"8 марта поступило сообщение от домохозяйки о том, что ее пушистик в колодец", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия спасатели приступили к спасению кота. Поэтому, с помощью спасательной веревки, один из спасателей спустился и получил пушистого на поверхность с глубины 6 метров.

В результате кот спасен и находится в безопасности.

Теги: #кот #колодец #украина #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:13 09.03.2020
В Нидерландах начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

В Нидерландах начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

01:22 09.03.2020
В Днепропетровской области спасатели достали из колодца 56-летнего мужчину

В Днепропетровской области спасатели достали из колодца 56-летнего мужчину

22:55 08.03.2020
Падение зарплат в ГМК Украины в январе составил 8,9-16,2% к декабрю, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии

Падение зарплат в ГМК Украины в январе составил 8,9-16,2% к декабрю, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии

22:06 08.03.2020
Ситуация на участках разведения остается стабильной

Ситуация на участках разведения остается стабильной

21:16 08.03.2020
Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и наказания виновных

Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и наказания виновных

19:52 08.03.2020
Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

19:24 08.03.2020
В Днепровском районе произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки, есть пострадавший

В Днепровском районе произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки, есть пострадавший

01:53 08.03.2020
Зеленский распорядился поддержать выставку "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана"

Зеленский распорядился поддержать выставку "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана"

22:38 07.03.2020
Мужская сборная Украины по биатлону заняла второе место в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная Украины по биатлону заняла второе место в эстафете на Кубке мира

13:43 07.03.2020
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

Зеленский пожелал женщинам 8 марта, чтобы их мечты осуществлялись

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

Мирный житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 600 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании

Третий случай коронавируса подтвержден в Латвии

В Египте скончался заболевший коронавирусом - впервые в Африке

Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 100

В Киевской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

Подписано соглашение о продолжении работы Международной следственной группы по расследованию трагедии МН17

Власти Германии из-за коронавируса рекомендуют отменять все мероприятия с участием более 1 тыс. человек

В Киеве в ночь на понедельник и утром 9 марта ожидается туман, видимость 200-500 м

Пожар, произошедший в результате обстрелов боевиков, уничтожил один опорный пункт в районе Марьинки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА