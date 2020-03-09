В Днепре спасатели достали кота из 6-метровго колодца

В Днепре спасатели достали с помощью веревки кота, который упал в 6-метровый колодец, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"8 марта поступило сообщение от домохозяйки о том, что ее пушистик в колодец", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия спасатели приступили к спасению кота. Поэтому, с помощью спасательной веревки, один из спасателей спустился и получил пушистого на поверхность с глубины 6 метров.

В результате кот спасен и находится в безопасности.