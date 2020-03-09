В Нидерландах начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

В Нидерландах начинается судебный процесс над тремя гражданами России и одним украинцем - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовы и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний, унесшей жизни 289 человек. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Судебный процесс пройдет в судебном комплексе Схипхола, который специально был выбран для проведения заседаний по причине большей вместимости и мер безопасности. Непосредственно в зале суда может присутствовать более 100 человек. В частности, один ряд зарезервирован для подсудимых и адвокатов, один ряд – для родственников, которые имеют право выступать в суде и заявлять о возмещении ущерба, 25 мест в конце зала также предназначены для родных погибших, 15 мест выделено для представителей средств массовой информации. Международные наблюдатели будут находится на трибуне для публики, которая расположена над залом. Прямая трансляция слушаний будет вестись на веб-сайте суда (www.courtmh17.com)

Для освещения суда аккредитацию запросили более 400 представителей СМИ. Для них напротив комплекса построен специальный пресс-центр.

Заседания будут вестись судебной коллегией в составе трех постоянных судей и двух запасных. В частности, председательствовать будет Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) при участии Дагмара Костэра (Dagmar Koster), Хелэйны Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens).

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.

Первая сессия, которая начинается на этой неделе, будет организационной. "Поскольку первые заседания носят организационный характер, трудно предсказать, как долго они продлятся и какой из зарезервированных дней будет использоваться. Это зависит от того, кто (из участников процесса) будет присутствовать, как далеко они продвинулись в своих приготовлениях и были ли уже заявлены аргументы защиты или следствия. Кроме того, может быть так, что заседание будет прерывается судом на несколько дней для того, чтобы можно было подготовить ответ на возможный запрос", - поясняется на сайте суда.

В настоящее время известно, что только один из обвиняемых – Пулатов, бывший военный, который в 2014 году был заместителем начальника так называемой разведывательной службы "ДНР", будет представлен двумя нидерландскими адвокатами. Его права будут защищать Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) и Баудевейн ван Эйк (Boudewijn van Eijck). "Мы понимаем, что эта ужасная воздушная катастрофа вызывает массу эмоций. В то же время в конституционном государстве крайне важно, чтобы каждый получил справедливый суд", - прокомментировали они ранее это решение.

Повестки всем четверым обвиняемым с вызовом в суд были направлены по адресам, известным судебным органам. Однако неизвестно, проживают ли они там в настоящее время.

Ранее прокурор Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке сообщил, что эти четверо, хотя и не нажимали непосредственно на кнопку запуска ракеты, тесно сотрудничали друг с другом с целью доставки вооружения. "Поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он на пресс-конференции 19 июня прошлого года.

Согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Процесс будет вестись в соответствии с законодательством Нидерландов. Учитывая международный масштаб дела, ранее Нидерланды приняли закон, которым суду разрешено вести определенные этапы судебного разбирательства на английском языке. Кроме того, исключение будет сделано для обвиняемых в отношении их физического присутствия в зале суда – они смогут принять участие в судебном процессе дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.

Что касается свидетелей, то ранее судья, ответственная за работу со СМИ Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel) сообщила, что их количество в настоящее время еще не известно и будет известно только в процессе судебного разбирательства. Вместе с тем, известно, что тринадцать из них защищены тайной – их личные данные не будут разглашаться.

Как долго будет длиться процесс – не известно. Одновременно с этим продолжается и следствие. Ранее прокурор неоднократно заявлял, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17".

"У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

Следствие, в частности, установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.