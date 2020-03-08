События

22:57 08.03.2020

В Египте скончался заболевший коронавирусом - впервые в Африке

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В Египте в воскресенье скончался пациент, зараженный коронавирусом Covid-2019, что стало первым случаем гибели от этого заболевания в Африке, сообщает ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на Миндзрав Египта.

Скончавшийся - 60-летний турист из ФРГ, которого обследовали 6 марта в больнице Хургады. Однако он отказался отправиться в карантин в специальное медицинское учреждение, а затем его состояние резко ухудшилось.

"Дейли стар" напоминает, что ранее в Египте диагностировали три случая заболевания коронавирусом, хотя один из пациентов - гражданин КНР - уже выздоровел.

Также накануне Миндзрав Египта объявил о 45 возможных случаях заражения вирусом на круизном судне, которое курсирует по Нилу. Всего на борту судна 171 человек - 101 иностранец и 70 членов экипажа.

Ранее за пределами Египта были подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом у лиц, прибывших с египетской территории.

Теги: #коронавирус #египет #смерть
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