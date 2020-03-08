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22:05 08.03.2020

Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

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Власти Италии приняли решение закупить 22 млн медицинских масок в рамках борьбы против распространения коронавируса Covid-19, сообщил в воскресенье журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

"Мы сейчас подписываем серию контрактов, которые позволят нам с 12 марта по 30 апреля получить 22 млн медицинских масок", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 387 человек.

Это - на 1326 больше, чем днём ранее.

По официальным данным, в Италии коронавирус стал причиной смерти 366 человек - на 133 больше, чем по состоянию на вечер субботы.

В итальянских больницах проходят лечение 3 557 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19.

Италия занимает в настоящее время второе место в мире по количеству вызванных коронавирусом смертей, уступая по этому показателю только Китаю.

Власти Италии в последние дни принимают масштабные меры по борьбе с коронавирусом. В основном они касаются севера страны.  

Теги: #маски #италия #вирус
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