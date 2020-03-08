События

20:18 08.03.2020

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 100

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Число случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 105, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

"Обновление: зарегистрировано ещё 16 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 105", - написал в твиттере в воскресенье губернатор.

Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент 82 случая, в городе Нью-Йорк - 12, в районах Нассау - 5, Рокленд, - 2, Саратога - 2, Суффолк - 1 и Ольстер - 1.

"Мы активно проводим тестирование (на коронавирус - ИФ) и видим, что количество подтвержденных случаев возросло, как и ожидалось", - отметил он.

В субботу Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что это, среди прочего, предусматривает выделение дополнительных средств местным департаментам здравоохранения, отвечающим за мониторинг тех, кто находится под карантином.

Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере "очевидно является для нас проблемой". Он отметил, что наиболее уязвимы для вируса дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер введены "меры гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.

В субботу в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 89 случаев заболевания, большинство из них связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, диагноз которого подтвердился на этой неделе.

Как пишет издание "The Washington Post" режим карантина будет введен в отношении всех, кто близко контактировал с зараженным мужчиной.

Газета отмечает, что в штате Нью-Йорк около 4 тыс человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс проживают в городе Нью-Йорк, а еще 1 тыс в районе Уэстчестер.

"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо в субботу.

Число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в США достигло 442, сообщало ранее CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
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