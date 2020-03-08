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19:52 08.03.2020

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

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В течение суток воскресенья боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в воскресенье на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что в течение воскресенья боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение", - подчеркнули в штабе.

Также во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

Кроме того, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытно – из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, вблизи Авдеевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.

Теги: #оос #сводка #украина
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