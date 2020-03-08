События

19:24 08.03.2020

В Днепровском районе произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки, есть пострадавший

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В одной из квартир 5-ти этажного дома в Днепровском районе Киева произошел пожар, пострадал ее житель, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"8 марта в 17:30 в столичной Службы спасения 101 поступил звонок о пожаре в одной из квартир на 5-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Соборности, 18 в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

По данным спасателей в квартире находился ее житель 1977 года рождения, которого соседи вывели из задымленной квартиры и передали медикам. Мужчину госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Спасатели локализовали пожар в 17:55, а в 18:22 - ликвидировали. Вследствие возгорания повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Теги: #киев #пожар #пострадавший #украина #квартира
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