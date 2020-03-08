Аэропорт "Днепропетровск" возобновил работу после изъятия 5 боеприпасов времен Второй мировой войны

Международный аэропорт "Днепропетровск" возобновил работу с 12.00 воскресенья после того, как спасатели изъяли с его территории 5 единиц авиационных бомб SC-10 времен Второй мировой войны.

Как сообщила пресс-служба облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), работы по изъятию старых боеприпасов начались в субботу и закончились в воскресенье в 10.43.

"В 12.10 международный аэропорт "Днепропетровск" открыт на взлет и посадку", - отмечается в сообщении.

Старые боеприпасы были обнаружены во время земляных работ на территории заправочной станции аэропорта. Работы по изъятию боеприпасов были приостановлены в 18.00 субботы, поскольку в земле могли находиться еще боеприпасы, кроме двух обнаруженных.

С 09.00 воскресенья аэропорт был закрыт для приема и взлета. С 150-метровой зоны провели эвакуацию персонала аэропорта (терминал не попадал в зону эвакуации) в жилую зону (авиагородок) – 1,6 км.

В 10.10 спасатели выявили еще три единицы авиабомб SС-10 времен Второй мировой войны (всего пять боеприпасов).