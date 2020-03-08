Синоптики прогнозируют небольшие дожди в понедельник в Украине

В понедельник, 9 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

В Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие дожди ( в Карпатах с мокрым снегом), ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке до 9°; днем 12-18°, в западных, северных и Винницкой областях 6-11°.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура в течение суток около 0°.

В Киеве в понедельник временами небольшие дожди, ночью и утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 марта самая высокая температура днем была 17,3 в 1920г., самая низкая ночью -20,0 в 1915г.

В ночь на вторник, 10 марта, в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Одесской , Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме юго-восточной части, местами туман.

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла; днем 11-16°, в юго-восточной части до 19°.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, утром местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.