На Донбассе с начала суток обстрелов не было
На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не было, сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны.
На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не было, сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны.
В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.
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