События

13:19 08.03.2020

На Донбассе с начала суток обстрелов не было

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На Донбассе с начала суток обстрелов не было

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не было, сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны.

Теги: #оос
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