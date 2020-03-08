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11:53 08.03.2020

Зеленский пожелал женщинам 8 марта, чтобы их мечты осуществлялись

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Зеленский пожелал женщинам 8 марта, чтобы их мечты осуществлялись

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественниц с международным женским днем.

"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С международным женским днем" Пусть все ваши мечты осуществляются", - говорится в поздравлении президента, размещенном в соцсетях.

В поздравлении отмечается, что женщины осуществляют подвиги ежедневно. "Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются соединять работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал Зеленский.

Теги: #зеленский #поздравления
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