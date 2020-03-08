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11:37 08.03.2020

В Украине коронавирус не выявлен в доставленных в лабораторию 20 образцах материалов

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В Украине коронавирус не выявлен в доставленных в лабораторию 20 образцах материалов

В Украине по состоянию на 8 часов утра в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья исследовано 20 доставленных образцов материалов, коронавирусной инфекции не выявлено, сообщает Минздрав.

Уточняется, что 6 образцов материалов были отобраны у лиц с подозрением на COVID-19 и 14 – от контактных.

В мире зарегистрировано 106тыс 161 случая заболевания COVID-19, из них 59 942 (56,4%) лица выздоровели. За пределами Китая зафиксированы 25 302 случая в 92 странах/территориях/регионах. В Украине зарегистрирован 1 лабораторно-подтвержденный случай COVID-19.

Теги: #коронавирус #минздрав
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