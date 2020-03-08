Спасатели провели дезобработку всех автовокзалов Черновицкой области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций в Черновицкой области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в соответствии с протокольным решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Держпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области.

"К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта у вернувшегося в Черновцы из Италии больного украинца диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией.

7 марта из Киева пришли негативные результаты анализов шести из семи ранее госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновцов.