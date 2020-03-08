События

10:36 08.03.2020

На границе с Польшей обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты

1 мин читать
На границе с Польшей обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты

500 тыс. евро и почти $240 тыс. обнаружили сотрудники пограничной службы в микроавтобусе, въезжавшем из Польши в Украину, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Евро и американские доллары пытался незаконно ввезти в Украину из Польши через пункт пропуска "Угрынив" 37-летний гражданин Украины", – указано в сообщении пресс-службы.

Незадекларированные деньги обнаружили в салоне автомобиля и среди личных вещей гражданина во время углубленного осмотра микроавтобуса.

Теги: #валюта #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 06.03.2020
Россия закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

07:53 02.03.2020
Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

05:03 02.03.2020
На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

На границе с Польшей задержан контрабандист намеревавшийся вывезти более 30 кг янтаря

00:06 01.03.2020
С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

08:35 26.02.2020
Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

01:40 25.02.2020
Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

22:13 24.02.2020
На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

На всех пунктах пропуска Украины будут проверять температуру тела пассажиров, следующих из Италии - глава Госпогранслужбы Украины

21:25 24.02.2020
В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус - Гончарук

10:00 24.02.2020
НБУ создает группу денежного и валютного рынков

НБУ создает группу денежного и валютного рынков

21:55 23.02.2020
Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Турция решила закрыть границу с Ираном из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

Мирный житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков

Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели провели дезобработку всех автовокзалов Черновицкой области

В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, выявлено 44 новых случая заболевания

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

На территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли боеприпасы времен войны

Более 5 тыс. человек в Италии заразились коронавирусом

Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

Зеленский распорядился поддержать выставку "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана"

Ночью и утром 8 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА