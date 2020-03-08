На границе с Польшей обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты

500 тыс. евро и почти $240 тыс. обнаружили сотрудники пограничной службы в микроавтобусе, въезжавшем из Польши в Украину, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Евро и американские доллары пытался незаконно ввезти в Украину из Польши через пункт пропуска "Угрынив" 37-летний гражданин Украины", – указано в сообщении пресс-службы.

Незадекларированные деньги обнаружили в салоне автомобиля и среди личных вещей гражданина во время углубленного осмотра микроавтобуса.