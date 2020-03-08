События

09:57 08.03.2020

В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

2 мин читать
В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Молдове подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

"Коронавирус обнаружен у женщины, которая накануне вернулась из Италии, самолетом из Милана. Она заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии. Тем не менее, она проявила безответственность - она ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой", - сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в воскресенье утром премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

По ее словам, речь идет о 48-летней женщине, которая по прилету в Кишинев была госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр.

Думбрэвяну отметила, что до сих пор в Молдове было проведено 33 теста на коронавирус - 29 у граждан, которые вернулись из Италии и четыре - из Китая. Из них 32 теста были отрицательными.

В свою очередь министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, который прилетел из Милана в субботу. Из 140 пассажиров 45 человек уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, так как 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

На заседании обсуждались вопросы усиления мер по предотвращению распространения коронавируса. Комиссия приняла решение отменить ряд массовых мероприятий. В то же время, решено было не продлевать школьные каникулы, которые в Молдове завершаются в воскресенье. Также пока не будут отменены рейсы самолетов, связывающих Кишинев с городами Италии и других стран, где зарегистрированы очаги коронавируса.

В аэропорту будут приняты дополнительные меры безопасности и проверки пассажиров.

По официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдавии, многие из них возвращаются домой из-за распространения там коронавируса.

Теги: #молдова #подтверждение #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 08.03.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, выявлено 44 новых случая заболевания

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, выявлено 44 новых случая заболевания

05:35 08.03.2020
Более 5 тыс. человек в Италии заразились коронавирусом

Более 5 тыс. человек в Италии заразились коронавирусом

04:55 08.03.2020
Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

03:09 08.03.2020
В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

23:18 07.03.2020
Более 900 человек заразились коронавирусом во Франции

Более 900 человек заразились коронавирусом во Франции

20:53 07.03.2020
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек

20:15 07.03.2020
Нардеп Волошин: мои результаты экспресс-тестов на коронавирус отрицательные

Нардеп Волошин: мои результаты экспресс-тестов на коронавирус отрицательные

19:48 07.03.2020
Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены – Черновицкая ОГА

Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены – Черновицкая ОГА

18:11 07.03.2020
Иранский студент излечился от коронавируса и будет выписан из больницы - Минздрав Беларуси

Иранский студент излечился от коронавируса и будет выписан из больницы - Минздрав Беларуси

17:40 07.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 200

Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 200

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

Мирный житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков

Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели провели дезобработку всех автовокзалов Черновицкой области

На границе с Польшей обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

На территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли боеприпасы времен войны

Зеленский распорядился поддержать выставку "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана"

Ночью и утром 8 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

Мужская сборная Украины по биатлону заняла второе место в эстафете на Кубке мира

Мирный житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков

В Китае обрушилось здание гостиницы, десятки человек остаются под завалами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА