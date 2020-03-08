На территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли боеприпасы времен войны

Артснаряды времен Второй мировой войны были обнаружены и изъяты пиротехниками на территории международного аэропорта "Днепропетровск".

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на своей странице в Фейсбук, в субботу поступила информация, что в г.Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 артснаряда калибра 88-мм).

"Отделением группы пиротехнических работ АРЗ СП проводятся работы по изъятию боеприпасов и обследованию территории на наличие ВОП", – говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 5 спасателей и 2 ед. техники. Организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.