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05:35 08.03.2020

Более 5 тыс. человек в Италии заразились коронавирусом

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Более 5 тыс. человек в Италии заразились коронавирусом

Медики в Италии выявили 5 061 случай заражения людей коронавирусом Covid-19, сообщил в субботу руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, за сутки число пациентов выросло на 1 145 человек. Увеличилось и количество летальных случаев: по состоянию на вечер субботы их в Италии насчитывается 233: на 36 больше, чем в пятницу.

В настоящее время 2 651 пациент проходит лечение в больницах, 567 из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 1 843 человека лечатся от коронавируса дома. Более 500 заразившихся коронавирусом уже поправились.

По информации итальянских врачей, средний возраст людей, скончавшихся в стране от последствий заражения Covid-19 - 81 год.

Теги: #статистика #италия #коронавирус
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