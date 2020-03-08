Подозрение на инфицирование коронавирусом у жительницы Закарпатья не подтвердилось

Экспресс-тесты госпитализированной с подозрением на коронавирус COVIR-2019 жительницы Закарпатья, которая вернулась из Италии, дали отрицательный результат, сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Только получили информацию из Киева! Результат теста на COVIR-2019 у женщины, которую 5 марта госпитализировали в областную инфекционную больницу с высокой температурой, отрицательный!", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Гетманенко добавил, что по словам медиков, состояние женщины стабильное.

Как сообщалось, 25-летняя жительница Закарпатской области 2 марта вернулась в Ужгород из туристической поездки в Италию. 5 марта у нее повысилась температура тела и она вызвала скорую. Медики, согласно информации о поездке в страну, где были зафиксированы случаи коронавируса, изолировали пациентку в специально оборудованный бокс в инфекционной больнице. Биоматериал женщины был отправлен на анализ в Киев.