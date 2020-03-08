Зеленский распорядился поддержать выставку "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить поддержку выставке "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана" с целью развития украинско-литовского сотрудничества, а также популяризации культурного и исторического наследия Украины, которая будет представлена в Литовской республике с 11 марта по 7 июля текущего года.

Соответствующее распоряжение №172/2020-рп было обнародовано на сайте президента 6 марта.

"Оказать поддержку президента Украины выставке "Цивилизации Украины. От трипольской культуры, скифского золота до Майдана" (11 марта - 7 июля 2020 года, г.Вильнюс, Литовская Республика)", – указывается в тексте документа.