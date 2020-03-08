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00:26 08.03.2020

Ночью и утром 8 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

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Ночью и утром 8 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Туман сохранится в Киеве ночью и утром в воскресенье, 8 марта, сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца ночи и утром 8 марта туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности желтый)", – сказано в сообщении столичной мэрии, обнародованном в субботу вечером.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #туман #прогноз
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