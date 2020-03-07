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23:18 07.03.2020

Более 900 человек заразились коронавирусом во Франции

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Более 900 человек заразились коронавирусом во Франции

Число людей, заразившихся коронавирусом Covid-19 во Франции за сутки увеличилось на 336, сообщил в субботу вечером глава Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его данным, число заболевших во Франции теперь - 949 человек. "То есть, на 336 человек больше, чем вчера", - сказал Саломон.

Коронавирус стал причиной смерти 16 пациентов, ещё 44 человек в настоящее время находятся в отделениях реанимации.

Все скончавшиеся от коронавируса - пожилые люди, страдавшие и от других заболеваний, пояснил Саломон.

Теги: #данные #коронавирус #франция
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