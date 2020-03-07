Мирный житель Марьинки ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков

В результате снайперского обстрела ранен мирный житель Марьинки (Донецкая обл.), пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Украинские военнослужащие провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В штабе ООС подчеркнули, что несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

"Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора - Российской Федерации к ответственности", – добавили в пресс-центре.