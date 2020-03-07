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20:53 07.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек

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Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек

Число зараженных коронавирусом нового типа (Covid-19) в Грузии увеличилось до 13 человек, сообщили журналистам в субботу вечером в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии.

В режиме карантина на данный момент находятся 140 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 42 человека, отмечают в центре.

Между тем, директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил журналистам, что в медицинском учреждении отмечается рекордное количество пациентов.

"В последние дни увеличилось количество подтвержденных случаев (заболевания коронавирусом). Сегодня у нас рекордное количество пациентов - 50. Из них ответы тестов на коронавирус 18 человек уже известны и они отрицательные. Так что, 18 пациентов в ближайший период покинут клинику", - сказал он.

Церцвадзе отметил, что в больнице на данный момент находятся 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

"Двое из этих пациентов инфицировались в Иране, остальные - в Италии, а двое последних в результате контакта с инфицировавшимися в Италии", - сказал он.

По информации Церцвадзе, состояние одного пациента с коронавирусом средней тяжести, у него двусторонняя серьезная пневмония и он находится под особым вниманием.

При этом он отметил, что у пациента с точки зрения функции органов нет повреждений, которые считаются опасными для жизни.

Теги: #рост #грузия #заболевшие #коронавирус
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