Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены – Черновицкая ОГА

У шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновцов тесты показали негативный результат, сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА).

"Результаты тестов на коронавирус в 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы является негативными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц!", – сказано в сообщении на странице администрации в Фейсбук в субботу вечером, со ссылкой на данные с вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

Ранее сообщалось, что всего в области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.