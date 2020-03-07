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19:48 07.03.2020

Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены – Черновицкая ОГА

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Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтверждены – Черновицкая ОГА

У шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновцов тесты показали негативный результат, сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА).

"Результаты тестов на коронавирус в 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы является негативными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц!", – сказано в сообщении на странице администрации в Фейсбук в субботу вечером, со ссылкой на данные с вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

Ранее сообщалось, что всего в области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.

Теги: #коронавирус #ога #черновцы
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