В Китае обрушилось здание гостиницы, десятки человек остаются под завалами
Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего здания гостиницы, сообщает телеканал CGTN.
Изначально под завалами находились около 70 человек, 34 из них уже удалось спасти. Спасательная операция продолжается.
О причине обрушения пока не сообщается.
Китайские СМИ отмечают, что в гостинице проживали помещенные на карантин люди: они контактировали с пациентами, у которых был обнаружен коронавирус Covid-19.