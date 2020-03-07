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19:26 07.03.2020

В Китае обрушилось здание гостиницы, десятки человек остаются под завалами

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В Китае обрушилось здание гостиницы, десятки человек остаются под завалами

Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего здания гостиницы, сообщает телеканал CGTN.

Изначально под завалами находились около 70 человек, 34 из них уже удалось спасти. Спасательная операция продолжается.

О причине обрушения пока не сообщается.

Китайские СМИ отмечают, что в гостинице проживали помещенные на карантин люди: они контактировали с пациентами, у которых был обнаружен коронавирус Covid-19.

Теги: #обрушение #гостиница #китай
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