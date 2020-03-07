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18:50 07.03.2020

Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь – штаб ООС

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Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь – штаб ООС

В течение суток субботы боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в вечерней сводке, опубликованной в субботу на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела украинских позиций, а именно: вблизи Зайцево - из миномета калибра 82-мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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