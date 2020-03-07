В Житомире полиция устанавливает причины самоубийства ветерана АТО

Правоохранители обнаружили в подъезде одного из домов Житомира тело волонтера, бывшего военнослужащего с огнестрельным ранением, по данному факту было начато уголовное производств, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"6 марта в подъезде одного из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на него. Все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины. Расследование гибели волонтера, бывшего военнослужащего, находится под особым контролем", - сказано в сообщении.

Так, по данному факту полиция начала уголовное производство. На месте происшествия обнаружены и изъяты охотничий карабин, пулю и другие вещественные доказательства. В частности, зафиксировано повреждение потолка в коридорном помещении подъезда над местом, где произошел инцидент.

"Сейчас, кроме тщательного осмотра места происшествия и назначения ряда экспертных исследований, проведен опрос родных погибшего и соседей. Также продолжается собрание информации от друзей, коллег и других лиц, которые могут владеть необходимыми для расследования сведениями", - добавили в полиции.

В то же время правоохранители просят граждан не распространять ложные слухи об обстоятельствах смерти ветерана АТО, а в случае наличия информации об ее причинах или мотивах, сообщить следователям.

Также отмечается, что вскоре состоится брифинг руководства ГУНП в области по собранным в рамках досудебного расследования материалам, о времени проведения будет сообщено дополнительно.

По данным местных СМИ, застреленным нашли бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко.