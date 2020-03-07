В Одессе аноним "заминировал" ряд объектов, в том числе больницы, вокзалы, ТРЦ и гостиницы - полиция

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в Одессе, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.

Сейчас сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками и спасателями.