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14:55 07.03.2020

В Одессе аноним "заминировал" ряд объектов, в том числе больницы, вокзалы, ТРЦ и гостиницы - полиция

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В Одессе аноним "заминировал" ряд объектов, в том числе больницы, вокзалы, ТРЦ и гостиницы - полиция

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на ряде объектов в Одессе, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.

Сейчас сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками и спасателями.

Теги: #минирование #полиция #одесса
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