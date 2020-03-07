События

14:35 07.03.2020

Еще четверо посетивших Италию россиян госпитализированы с коронавирусом в Липецке и Петербурге

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Четыре новых случая коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в России.

"За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, поступившем в субботу.

Все граждане посещали Италию в последние две недели, уточнили в штабе. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Общее число случаев увеличилось с 10 до 14, добавили в штабе.

Теги: #рф #коронавирус
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