ЕС призвал Россию сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной пассажирским самолетом

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в связи с начинающимся в понедельник в Гааге процессом по делу о сбитом над Украиной Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года призвал Россию от имени Евросоюза сотрудничать со следствием.

"Поскольку уголовное расследование Совместной следственной группы (ССГ) продолжается, ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в коммюнике главы дипломатии Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе напоминается, что трагедия рейса MH17 привела к гибели 298 гражданских лиц 17 различных национальностей.

"Начало уголовного процесса 9 марта знаменует собой важную веху на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечению к ответственности лиц, виновных в уничтожении рейса MH17", - отметил Боррель.

Он подтвердил уверенность Евросоюза в независимости и профессионализме юридических процедур.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года малайзийского Boeing -777. Как сообщалось, в ходе первого заседания выступят 13 свидетелей, личности которых держатся в секрете.

В то же время, как передал корреспондент "Интерфакс-Украина", суд еще не знает, сколько свидетелей выступят на судебном процессе в Нидерландах по делу о крушении в Донбассе малайзийского самолета. Об этом в интервью агентству сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

Им выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке.

Он указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.

Россия отвергает свою причастность к гибели лайнера.