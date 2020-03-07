Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Зайцево - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции с начала субботы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска применили минометы, продолжая нарушать на линии боевого соприкосновения Минские соглашения. Наши защитники н.п. Зайцево зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибра 82-мм", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что также боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения. Защитники Украины дали адекватный ответ, не нарушая Минских соглашений.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев-защитников результате вражеского обстрела нет", - добавили в ведомстве.