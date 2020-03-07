На борту круизного лайнера "Grand Princess" находятся 49 украинцев - МИД Украины

На борту круизного лайнера "Grand Princess" находится 49 граждан Украины, на данный момент Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных украинских граждан, сообщили в МИД.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных лиц граждан Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД в субботу.

Согласно сообщению, в настоящее время лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов Северной Калифорнии и на борту судна находится 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров). Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший человек отдыхал в феврале на этом судне.

"В связи с этим, местной властью было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также с той категорией лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отмечается в сообщении.

В зависимости от результатов тестов будет принято соответствующее решение об отправке на карантин части пассажиров или всего судна, подчеркнули в МИД.