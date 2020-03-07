Эрдоган распорядился не разрешать мигрантам отправляться в Грецию через Эгейское море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море, сообщают в субботу турецкие СМИ.

"Согласно распоряжению президента, мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, так как этот маршрут - опасный", - сообщили в береговой охране Турции.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции, в свою очередь, начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и стран ЕС.