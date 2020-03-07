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07:57 07.03.2020

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

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Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который 9 марта должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет.

Затем на нем раскрылись солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

20-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 23:50 по времени Восточного побережья США.

Это третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Среди прочего корабль в негерметичном отсеке доставит на МКС платформу Bartolomeo Европейского космического агентства. Платформа будет установлена на европейском модуле Columbus на внешней стороне станции. Она оснащена 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования. Европлатформа позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе. Полезные грузы не потребуют обслуживания членами экипажа МКС.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после отделения совершила успешную управляемую посадку на площадке на мысе Канаверал. Она уже использовалась в ходе запуска в декабре 2019 года.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка "грузовика" с МКС будет осуществляться путем захвата "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет американский астронавт Джессика Меир. А процесс его непосредственной стыковки со станцией будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около четырех недель. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,8 тонны.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теги: #сша #космос #корабль #орбита
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