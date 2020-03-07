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06:52 07.03.2020

СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей в Россию

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СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей в Россию

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в Российскую Федерацию предметов, имеющих культурную и историческую ценность, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Полтавской области.

"По предварительной версии следствия, местный коллекционер планировал незаконно переместить через государственную границу старинную коллекцию религиозных обрядовых предметов. Покупателей он подыскивал среди знакомых иностранцев. Задержали злоумышленника на пункте пропуска "Юнаковка" Сумской области. Среди личных вещей злоумышленника правоохранители обнаружили скрытые от таможенного контроля две иконы, обрядовый крест и библию на старославянском языке, датированные XIX веком", - говорится в сообщении, на сайте ГУ СБУ в Полтавской области в пятницу.

Изъятые ценности переданы для проведения соответствующих экспертиз.

"Начато уголовное производство по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #рф #ценности #сбу #украина
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