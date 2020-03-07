События

05:33 07.03.2020

Подозреваемая в деле журналиста Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа - полиция

1 мин читать
Подозреваемая в деле журналиста Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа - полиция

Подозреваемая в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета второй раз отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, сообщеет пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, 25 и 26 февраля был занят другими делами. 4 марта Юлия Кузьменко и его адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая  повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

 

Теги: #шеремет #подозреваемая #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:35 07.03.2020
Во Львове задержали торговцев оружием - СБУ

Во Львове задержали торговцев оружием - СБУ

01:26 07.03.2020
Украинцы захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, считает первый замглавы Офиса президента

Украинцы захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, считает первый замглавы Офиса президента

01:23 07.03.2020
Реформа децентрализации должна быть проведена до местных выборов – замглавы Офиса президента

Реформа децентрализации должна быть проведена до местных выборов – замглавы Офиса президента

00:30 07.03.2020
Местные советы должны быть конструктивными, а местные выборы проходить под эгидой соревнования программа развития городов и районов - Трофимов

Местные советы должны быть конструктивными, а местные выборы проходить под эгидой соревнования программа развития городов и районов - Трофимов

00:26 07.03.2020
Главой ОГА должен быть самодостаточный человек с управленческим опытом и своим финансовым запасом прочности – первый замглавы ОП

Главой ОГА должен быть самодостаточный человек с управленческим опытом и своим финансовым запасом прочности – первый замглавы ОП

23:48 06.03.2020
Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

23:03 06.03.2020
Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации "Центрэнерго" вместе с госшахтами - премьер

Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации "Центрэнерго" вместе с госшахтами - премьер

22:21 06.03.2020
Подбором кандидатов на должности министров занимается и премьер, и президент, потому что Зеленский сегодня несет всю полноту ответственности – Трофимов

Подбором кандидатов на должности министров занимается и премьер, и президент, потому что Зеленский сегодня несет всю полноту ответственности – Трофимов

22:05 06.03.2020
Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

22:01 06.03.2020
Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, президент Зеленский сам вел с ними диалог – первый замглавы ОП

Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, президент Зеленский сам вел с ними диалог – первый замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, президент Зеленский сам вел с ними диалог – первый замглавы ОП

МИД Украины: начало судебных заседаний по делу об "MH17" станет первым шагом к привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных лиц

Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Головань

С 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за роста числа заболевших, пораженных коронавирусной инфекцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных коронавирусом в мире растет, общее количество превысило 100 тысяч человек

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев смерти из-за коронавируса, 99 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В мире число инфицированных коронавирусом в пятницу превысило 100 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 20 тыс. – СМИ

К МКС стартует американская ракета Falcon 9 с "грузовиком" Cargo Dragon

Эрдоган: ЕС должен предоставить необходимую защиту беженцам у его границ

Шмыгаль является примером успешной школы менеджмента и личных качеств человека, и он никому ничего не должен – первый замглавы Офиса президента

МИД Украины: начало судебных заседаний по делу об "MH17" станет первым шагом к привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных лиц

Резников заявил, что будет заниматься контролем и координацией деятельности, связанной с группой в Минске

В Кировоградской области ограничили проведение массовых мероприятий до 1 апреля

Резников в среду предложит Кабмину вариант разделения Министерства временно оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА