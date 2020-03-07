Подозреваемая в деле журналиста Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа - полиция

Подозреваемая в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета второй раз отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, сообщеет пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, 25 и 26 февраля был занят другими делами. 4 марта Юлия Кузьменко и его адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.