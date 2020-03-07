В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев смерти из-за коронавируса, 99 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 28 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 99 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,070 тыс. человек, зарегистрировано 80,651 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. В административном центре провинции городе Ухане скончался 21 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 2,959 тыс. человек, заболели 67,666 тыс., из них в Ухане - 49,871 тыс. По состоянию на утро субботы, почти 43,5 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Ведомство обратило внимание, что из общего числа новых случаев заболевания в стране 24 приходится на прибывших из-за рубежа: 17 таких больных выявлено в провинции Ганьсу, три - в Пекине, три - в Шанхае и один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 60 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы, что на 24 больше, чем сутками ранее.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 22,177 тыс. человек, состояние 5,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 55,4 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 162 случая заболевания: в Гонконге - 107 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

В Ухане решением штаба по борьбе с инфекцией все выписавшиеся из лечебных учреждений после выздоровления должны будут находиться на карантине в течение 28 дней. Из них две недели - в специализированных центрах под наблюдением медработников, и еще две - в домашних условиях.

Как сообщалось, эксперты, изучающие новый тип коронавируса (COVID-19), пришли к выводу, что существующие методы диагностирования далеко не всегда дают правильные результаты.

Такой вывод был сделан после того, как в некоторых районах Китая были зафиксированы случаи, когда у выписанных из медучреждений людей, считавшихся поправившимися, через определенный промежуток времени вновь выявлялся коронавирус.

Эксперты предупреждают, что больницам нельзя спешить с выпиской пациентов.

"Дело не в том, что эти люди заражаются повторно, что вызывает опасения у многих. Это возникает из-за несовершенства или ошибочного тестирования или же в результате того, что пациент был болен длительное время", - цитирует гонконгская газета South China Morning Post профессора-вирусолога Гонконгского университета. Об отсутствии данных о повторном заболевании сообщила также Всемирная организация здравоохранения.

Данные о количестве "импортированных" из-за рубежа инфицированных коронавирусом Госкомздрав Китая стал публиковать накануне.

Ранее орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао" призвала власти страны еще больше усилить контроль на границах и ужесточить меры по въезду в КНР граждан тех стран, в которых наблюдается рост числа больных.

Газета признала, что власти приняли ряд жестких мер по предотвращению проникновения вируса в Китай из-за рубежа, "но их оказалось недостаточно".

По мнению автора публикации, это не должно означать "полное закрытие дверей в страну или же игнорирование иностранцев". Необходим активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями, согласование и принятие совместных мер по преодолению заболевания, с которым столкнулся весь мир.