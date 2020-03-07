Во Львове задержали торговцев оружием - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львовской области деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей оружием и боеприпасами.

"По предварительной версии следствия, противоправный бизнес организовал владелец одной из львовских туристических фирм вместе со своим знакомым, бывшим военнослужащим ВСУ. Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял его в Украину. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов", - сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным спецслужбы, злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного в качестве курьера.

Как указано в сообщении, владельца туристической фирмы правоохранители задержали 5 марта в центре Львова во время продажи двух пистолетов-автоматов "Скорпион" и двух пистолетов "Соколув и Лагер" чешского и отечественного производства, четырех магазинов, патронов к ним. По нелегальный товар злоумышленник планировал получить $8,7 тыс.

Ранее правоохранители зафиксировали два факта продажи огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время пяти обысков, проведенных по месту жительства участников группы во Львове и области, изъят автомат АК-47, пистолет Smith & Wesson граната, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов. Сейчас обнаруженные средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного провождения, открытого по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления.