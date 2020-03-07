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02:32 07.03.2020

К МКС стартует американская ракета Falcon 9 с "грузовиком" Cargo Dragon

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К МКС стартует американская ракета Falcon 9 с "грузовиком" Cargo Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

20-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX планируется осуществить с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 23:50 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже третий полет данного многоразового "грузовика" к МКС. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Среди прочего корабль в негерметичном отсеке доставит на МКС платформу Bartolomeo Европейского космического агентства. Платформа будет установлена на европейский модуль Columbus на внешней стороне станции. Она оснащена 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования. Европлатформа позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе. Полезные грузы не потребуют обслуживания членами экипажа МКС.

Через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 должна отделиться первая многоразовая ступень, которая, как предполагается, затем совершит управляемую посадку на космодроме на мысе Канаверал. Она уже использовалась в ходе запуска в декабре 2019 года.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 9 марта. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет американский астронавт Джессика Меир. А процесс его непосредственной стыковки со станцией будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около четырех недель. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,8 тонны.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теги: #мкс #сша #корабль #старт
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