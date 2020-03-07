Украинцы захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, считает первый замглавы Офиса президента
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок.
"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.
Трофимов считает, что "люди захотят, чтобы он (Зеленский – ИФ) остался". "Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет…", - отметил он.
По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы. "Поэтому время здесь, наверное, ключевую роль играет", - указал Трофимов.