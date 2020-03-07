Местные советы должны быть конструктивными, а местные выборы проходить под эгидой соревнования программа развития городов и районов - Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что местные выборы в Украине должны быть, в первую очередь, нацелены на улучшение жизни в регионах.

"Ожидание одно, чтобы жизнь в регионах менялась существенным, видимым образом, инфраструктура менялась, дороги, наконец, по всей стране стали в соответствующем состоянии. Учитывая состояние экономики, задача местных властей, местного самоуправления – наполнять бюджет и профильно направлять его целевым образом", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

"Если это дороги – значит дороги. Если дороги, то работают какие-то компании и развиваются наши украинские компании. Если это зарубежные компании – окей, пусть работают рядом наши компании и учатся, набираются опыта и через время растут наши кадры, платятся налоги", - пояснил он.

Трофимов подчеркнул, что ключевая задача местных выборов – развитие регионов.

"Конечно, как мне известно, партия "Слуга народа" имеет амбиции на большинство, но очень важно, чтобы это большинство было конструктивным. И мне кажется, что эти местные выборы будут проходить не под эгидой лозунгов и каких-то вещей общего характера, популистских, а они будут проходить, я так думаю, в виде состязаний, у кого лучше программа развития города, района", - надеется он.

При этом Трофимов акцентировал, что "слуги народа" – это люди "из народа". "Слуга народа" не продавал свои места, не приглашал людей за деньги, и это позволило прийти новым людям, абсолютно другим, неподготовленным. То есть люди из народа пришли и стали монобольшинством. Это и соответствует какому-то срезу настроений общества. Это такие же люди, они пришли, получили возможности и как-то их реализовывают", - указал он.

В то же время он отверг критику оппонентов в некомпетентности новых лиц, которые пришли со сменой власти, обратив внимание на то, что команда президента Владимира Зеленского приняла страну далеко не в лучшем состоянии, в частности, в регионах.