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00:26 07.03.2020

Главой ОГА должен быть самодостаточный человек с управленческим опытом и своим финансовым запасом прочности – первый замглавы ОП

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Главой ОГА должен быть самодостаточный человек с управленческим опытом и своим финансовым запасом прочности – первый замглавы ОП

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал о критериях подбора глав областных государственных администраций при новой власти.

"Глава ОГА для меня это такой "мини-президент". У него вся область, он представляет президента, огромное количество ОГА. Мы выделили для себя такой вот идеальный профиль, кто такой глава ОГА. Это самодостаточный человек, который и имеет опыт управленческий, и какой-то свой запас прочности, в хорошем смысле, что-то заработал, и не имеет необходимости закрывать какие-то свои насущные потребности", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

Трофимов указал, что главами ОГА должны быть люди, который выросли до того состояния, когда готовы применить свои знания и навыки на благо Украины.

При этом он указал, что "не все доходят до финиша", и было сменено уже 6 глав областных государственных администраций.

"Нормальный здоровый процесс, в нем нет ничего страшного. Не получилось – слушайте, давайте не будем мешать процессу формирования новой команды, исправления ошибок и движения дальше", - подчеркнул он.

Теги: #офис_президента #украина
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