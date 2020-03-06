Кабмин займется поиском инвесторов для приватизации "Центрэнерго" вместе с госшахтами - премьер

Кабинет министров Украины займется поиском инвесторов для приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" одним пакетом с рядом государственных шахт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Если мы говорим о возможной приватизации "Центрэнерго", то мы говорим о комплексной приватизации шахт и "Центрэнерго". Это вертикальная интеграция, это взаимозависимые предприятия, их надо рассматривать вместе", - сказал он в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Шмыгаль также подтвердил смену правительством главы "Центрэнерго", которая сейчас блокируется в судах.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля в ходе совещания работников угольной отрасли поддержал идею приватизации "Центрэнерго" единым пакетом с рядом государственных шахт. Он поручил найти сильных игроков в угольной отрасли, готовых вкладывать средства в модернизацию шахт и добычу угля.

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко прогнозирует проведение конкурса по продаже "Центрэнерго" в конце 2020 года.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.