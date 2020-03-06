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22:40 06.03.2020

Эрдоган: ЕС должен предоставить необходимую защиту беженцам у его границ

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Эрдоган: ЕС должен предоставить необходимую защиту беженцам у его границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Евросоюз должен придерживаться международных обязательств в отношении мигрантов, сообщили в пятницу турецкие СМИ.

По их данным, в телефонном разговоре с премьером председательствующей сейчас в ЕС Хорватии Андреем Пленковичем Эрдоган подчеркнул, что ЕС должен обеспечить необходимую защиту беженцам, прибывшим к его внешним границам.

Помимо проблемы беженцев Эрдоган и Пленкович обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Ранее на этой неделе в ЕС сообщили о готовности помогать беженцам, но в то же время выступили против нелегальной иммиграции в Евросоюз - такой лейтмотив прозвучал на пресс-конференции по итогам заседавшего 4 марта в Брюсселе экстренного Совета по внутренним делам, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции в свою очередь сообщали, что греческие пограничники пресекли около 30 тыс. попыток нарушения греческой границы со стороны Турции. Сообщалось, что греческие власти разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.

Теги: #мигранты #ес #турция #обязательства
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