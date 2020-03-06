Подбором кандидатов на должности министров занимается и премьер, и президент, потому что Зеленский сегодня несет всю полноту ответственности – Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов отмечает, что подбором кандидатов на должности министров в новом правительстве занимается как премьер-министр Денис Шмыгаль, так и президент Владимир Зеленский, потому что именно глава государства несет сегодня всю полноту ответственности за ситуацию в стране.

"В ближайшее время будут закрыты эти вакансии. Этим занимается премьер, но, конечно, этим занимается и президент. Президент несет на сегодня, так вышло, полноту ответственности. Потому что у нас не просто монобольшинство, у нас на сегодня моновласть, как бы там ни было. Не включая там местное самоуправление, к нему мы все дойдем этой осенью. Но, тем не менее, полнота ответственности сегодня на президенте", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

При этом Трофимов указал, что для успешных профессиональных людей одним из главных мотиваций сегодня идти во власть является "желание масштабировать свой опыт" и сделать успешной всю страну, но их "пугают декларации, график, отсутствие времени, полноценной жизни, личной".

Трофимов также уверен, что не будет искусственной борьбы между премьером и президентом, как это часто бывало в истории Украины. При этом он не видел такой ситуации и при Кабинете министров Алексея Гончарука.

"Всегда рядом с высоким постом есть ряд каких-то людей, которые внушают человеку какие-то вещи, о субъективности, важности, "выделении". Но за ним (Гончаруком – ИФ) я не наблюдал какого-то, скажем так, "президентского вектора", - сказал он.