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22:05 06.03.2020

Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

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Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

Украинские посольства за границей должны активно работать над привлечением инвестиций в Украину и развитием торговли украинскими товарами, особенно промышленными, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, прежде всего, сделаем дополнительный акцент на экономизации. Нам надо сосредоточиться на том, чтобы посольства Украины за границей максимально активно работали над привлечением инвестиций и развитием торговли украинскими товарами с особенным ударением - я хочу это подчеркнуть - на промышленных товарах. Мы должны помогать украинским промышленникам выходить на новые рынки", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу. 

Вторым приоритетом своей работы на должности Кулеба назвал развитие отношений Украины со странами юго-восточной Азии.

"И вторая новелла, которой я надеюсь запомниться, как министр иностранных дел... Я хочу открыть для Украины юго-восточную Азию, то есть нашу торговлю с ними. Это регион, где сосредоточены безумные экономические возможности, где также есть политические возможности для Украины. Я хочу значительное внимание уделять развитию этих отношений", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что Украина, безусловно, будет двигаться к членству в ЕС и НАТО.

"Это стратегический курс, избранный не властью, а избранный украинским народом. Вся статистика, все опросы показывают, что поддержка этого курса увеличивается. Президент не один раз подчеркивал, что внешнеполитический курс остается неизменным. Но было бы огромной ошибкой для Украины сосредотачиваться только в этом квадрате "ЕС-НАТО-Америка-Россия". Мир намного больше, в нем намного больше возможностей", - пояснил Кулеба.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: #кулеба #торговля #украина #мид
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